В Центре Гамалеи оценили созданную для нейтрализации COVID-19 в слюне жвачку

Разработанная учеными из США жвачка, которая способна нейтрализовать COVID-19 в слюне, может быть полезна. Так оценил разработку специалистов вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее ученые из США создали жвачку, которая, по их данным, способна уменьшить вероятность передачи инфекции и нейтрализовать вирус в слюне. В основе их разработки лежит белок ACE2, который вырастили с использованием генетических технологий.

«Я думаю, что это безобидное средство. Уже были ополаскиватели для рта, которые содержали химическое вещество, способное инактивировать вирус. Это все такие безобидные средства, которые полезны. Они уменьшают концентрацию этого вируса в полости рта. Когда человек кашляет, у него меньше вируса полетит», — сказал Альтштейн.

Он подчеркнул, что при этом разработка ученых кардинально не изменит лечение коронавирусной инфекции, так как жвачкой вирус не ослабить и значительно его количество не уменьшить.

При этом, отметил специалист, благодаря жвачке количество вируса может быть уменьшено. «Такие средства недорогие, безвредные и могут вполне применяться просто как жевательная резинка или в качестве ополаскивателя для рта», — подытожил Альтштейн.

Ранее вирусолог Сергей Вознесенский оценил обнаружение китайскими учеными моноклонального антитела 35B5. По его словам, оно является средством для лечения больных на ранних этапах, такие препараты назначаются в инфекционных формах.