Алтайский театр драмы стал лауреатом всероссийской премии

Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина стал лауреатом всероссийской премии «Звезда театрала». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Заведение получило премию как «Лучший региональный театр». Всего на конкурсе были представлены 18 номинаций. Победители определялись путем онлайн-голосования. Награду алтайского театра забрала директор Любовь Березина, поблагодарившая зрителей за поддержку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 4 декабря стартовал XIV Международный Рождественский фестиваль искусств. Мероприятие проводит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Фестиваль продлится до 18 декабря, на нем будут представлены постановки ведущих театров России.