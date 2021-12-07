В России предложили объединить арктические заповедники

В Минприроды предложили объединить заповедники Арктики для поднятия зарплат

В Министерстве природы России предложили укрупнить дирекции заповедников Арктики путем объединения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Арктика Онлайн».

Мера позволит сократить 412 человек, поднять зарплату остальным сотрудникам до среднего уровня. Планируется переделать 25 заповедников и нацпарков в восемь укрупненных дирекций. К примеру, на базе заповедников «Верхне-Тазовский, «Малая Сосьва», «Юганский» и нацпарка «Гыданский» планируют создать дирекцию «Заповедная Западная Сибирь».

В письме заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева не уточняется, коснется ли сокращение егерей или ограничится только офисным персоналом.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка». Его площадь составит 2,5 тысячи гектаров.