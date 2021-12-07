Лукашенко пересядет на российский автомобиль

Возить президента Белоруссии Александра Лукашенко впредь будут на российском автомобиле. Белорусский лидер объявил, что пересядет с немецкого Maybach на российский Aurus, и отдал необходимые поручения сотрудникам автопарка. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

Семейство автомобилей Aurus — транспортные средства, специально разработанные для перевозки первых лиц государства. Их начали разрабатывать в начале нулевых годов на заводе в Елабуге, а в 2018 году на Aurus впервые прокатился президент России Владимир Путин. Доступные для покупки версии Aurus стоят от 24 миллионов рублей.

На покупку авто представительского класса Лукашенко возьмет кредит в российском банке. Какой именно из коммерческих банков России предоставит деньги для пополнения автопарка белорусского президента, не сообщается.

6 декабря Путин прибыл на президентской версии Aurus на переговоры в Хайдарабадский дворец к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Российский лидер находится в стране с официальным визитом.