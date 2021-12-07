Дания указала на проблемы в отношениях России и НАТО

Посол Дании в России Сендергорд заявил, что отношения Москвы и НАТО могли бы быть лучше

На данный момент отношения между Москвой и странами НАТО не выглядят хорошо, но они могли бы быть лучше. Об этом заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд в интервью агентству РИА Новости.

«В двухсторонних отношениях есть проблемы, есть константы, о которых мы не должны забывать и над которыми должны работать», — указал дипломат. Он отметил, что похожая ситуация наблюдается во взаимодействии российской стороны с большинством стран Запада.

Сендергорд рассказал, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в 2022 году, будет представлена новая стратегическая концепция НАТО. Он подчеркнул, что Россия станет частью указанной концепции.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал обещание о нерасширении состава НАТО, которое дали России в Вашингтоне. По его словам, договоренность не была нарушена, так как альянс проводит политику открытых дверей. Он подчеркнул, что у объединения должна быть возможность расшириться.