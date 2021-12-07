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В США оправдались за нарушение данного России обещания о нерасширении НАТО

Представитель Госдепа Прайс объяснил расширение НАТО на восток «политикой открытых дверей»
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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал обещание о составе НАТО, которое дали России в Вашингтоне. Прайс не считает эту договоренность 30-летней давности нарушенной, поскольку США проводят «политику открытых дверей», передает РИА Новости.

Давняя политика

На брифинге один из журналистов напомнил Прайсу обещание госсекретаря США Джеймса Бейкера, которое тот дал президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. Бейкер тогда подтвердил, что Соединенные Штаты не собираются расширять НАТО «ни на дюйм на Восток». Однако пресс-секретарь объяснил возможное расширение Североатлантического альянса «политикой открытых дверей».

Позже Прайсу задали повторный, уточняющий вопрос, считает ли Вашингтон обещание госсекретаря Бейкера ошибочным или нарушенным и понимают ли, почему России готова ответить. Представитель Госдепа уклонился от прямого ответа, оправдавшись «давней политикой США», подтвержденной еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

Расширение НАТО

Прайс подчеркнул, что у объединения должна быть возможность расшириться. Он напомнил, что Североатлантический альянс в первую очередь является оборонным, поэтому было бы нелепо предполагать, что его новые участники могут нанести вред России.

Кроме того, как добавил Прайс, США выражают поддержку праву Украины «определять собственное будущее» в контексте членства в НАТО. Не этот вопрос вызывает беспокойство у Вашингтона, а действия России, подчеркнул он.

Украина и НАТО

Украина — один из шести партнеров НАТО, который обладает расширенными возможностями. Среди остальных союзников Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Каждая из этих стран выстраивает индивидуальные отношения с альянсом, опираясь на сферы, представляющие интерес для обеих сторон.

30
стран
состоят в НАТО

4 декабря американская разведка в ответ на данные о якобы готовящемся нападении России на Украину представила план вторжения на Украину по нескольким фронтам. В связи с этим министр обороны республики Алексей Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить страну от России.

Согласно данным журналиста Александра Коца, на Украине находится как минимум десять военных объектов НАТО, а также около четырех тысяч военных США и порядка 8,3 тысячи военных из других стран-членов Североатлантического альянса. При этом еще в сентябре Штаты назвали Украину де-факто членом НАТО, хотя Париж и Берлин считают Киев «неудобным» партнером из-за уровня коррупции.

Позиция Москвы

1 декабря президент России Владимир Путин призвал НАТО дать гарантии нерасширения к границам России. Он подчеркнул, что такое заверение может быть только юридическим, поскольку члены Североатлантического альянса «не выполнили взятые на себя устные обязательства». Путин подчеркивал, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вступление Украины в НАТО «красной линией». Она подчеркнула, что «стремление превратить Украину в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями». Дипломат напомнила, что после завершения холодной войны НАТО обещало России не продвигать свои юрисдикцию и военные силы на Восток.

Кремль также выразил обеспокоенность возможностью размещения военных НАТО на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что сложившаяся ситуация заставляет Москву защищать свои интересы и страховаться от происходящего.

Обещание 1990 года

Летом Путин напомнил о данном президенту СССР Михаилу Горбачеву обещании США не расширять НАТО на восток. Об этом заявил в интервью репортеру Киму Симмонсу на телеканале NBC. При этом Путин признал, что подобные соглашения нужно закреплять юридически. «Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — заключил президент.

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