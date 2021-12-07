Раскрыты подробности задержания полицейским стрелка в МФЦ Москвы

В МВД раскрыли подробности задержания сотрудником полиции стрелявшего в МФЦ Москвы мужчины. Об этом рассказала «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, старший лейтенант полиции Георгий Домолаев находился в здании МФЦ, когда услышал хлопки и звук пожарной сирены. Он выбежал в коридор, где очевидцы показали ему на мужчину, который открыл стрельбу, а после вышел на улицу и удалялся от здания быстрым шагом. Полицейский догнал его и задержал.

В МВД отметили, что старший лейтенант был без табельного оружия, а подозреваемый вооружен пистолетом и ножом. Тем не менее полицейский сумел его обезвредить.

Ранее 7 декабря сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить Домолаева за проявленное мужество. Он внесет главе государства соответствующее представление к госнаграде.

Днем 7 декабря в результате стрельбы в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице погибли сотрудница центра и посетитель, еще несколько человек, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения и были доставлены в больницу. Открывшего стрельбу 45-летнего Сергея Глазова доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело.