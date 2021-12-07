Московского полицейского представят к награде за задержание стрелка в МФЦ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал стрелявшего в МФЦ Москвы мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Глава МВД внесет главе государства соответствующее представление.

Ранее 7 декабря в результате стрельбы в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице погибли сотрудница центра и посетитель, еще несколько человек, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения и были доставлены в больницу. Открывшего стрельбу 45-летнего Сергея Глазова задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.