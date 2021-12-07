Близнецы провели эксперимент с веганской и мясной диетами

Популярные британские блогеры, братья-близнецы Хьюго и Росс Тернер (Hugo и Ross Turner) провели эксперимент, чтобы определить эффективность диет. Один из них в течение 12 недель придерживался мясной диеты, а второй — веганской, сообщает Daily Star.

С этим им помогли ученые из Королевского колледжа Лондона. Испытуемые приходились друг другу братьями, они генетически схожи, а также имеют одинаковую внешность, привычки и образ жизни. Кроме того, они оба подвергаются идентичным спортивным нагрузкам. До начала эксперимента они оба весили около 84 килограммов, а показатель их жировой массы составлял 13 процентов.

Один из них должен был придерживаться веганской диеты: не есть мяса, рыбы, морепродуктов, яиц, а также не пить молока. Рацион другого должен был включать в себя максимальное количество мясной продукции. При этом, общее количество полученных калорий в день должно было быть у обоих одинаковым, а физические нагрузки идентичными.

Согласно жребию, Хьюго выпала веганская диета. В начале эксперимента он резко сбросил вес, который впоследствии стабилизировался, и он восстановил практически все параметры с которых садился на диету. Его вес снизился до 82,1 килограмма, а жировая прослойка уменьшилась до 12 процентов. Также у него сильно изменился микробиом кишечника, снизился риск ожирения и сахарного диабета и упал уровень холестерина в крови, однако повысилась вероятность образования язв в желудочно-кишечном тракте.

Питавшийся мясом Росс, в свою очередь, стал весить 86 килограммов, жировая прослойка увеличилась до 15 процентов. Его микробиом кишечника не изменился, также как и уровень холестерина.

Наблюдавшие за ними медики отметили, что свои плюсы и минусы имеются в обоих рационах питания. Они посоветовали людям выбирать для себя диету исходя из тех целей, которую они планируют достичь.

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