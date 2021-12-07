В России заявили о готовности отправить флот США в Черном море «кормить рыб»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию «Украина.ру» раскрыл настоящую причину незапланированного проведения учений американского флота в Черном море. Он отметил, что Москва контролирует ситуацию, а в случае перехода кораблями США «красных линий» российские военные готовы отправить их «кормить рыб».

Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что регулярные военные учения в обход Конвенции Монтре помогут лишить Россию лидерства в Черном море и доминирования в регионе. Эксперт отметил, что подобными действиями Штаты пытаются демонстрировать силу после позорного бегства из Афганистана, показывая тем самым, что они могут ходить там, где хотят. Однако, как отметил Литовкин, ходят они в нейтральнызх водах.

«Еще тем самым они оказывают моральную поддержку Украине и Грузии, демонстрируя, что эти государства могут со временем войти в НАТО и они могут принимать участие в учениях Альянса. Кстати, переход украинских кораблей в Азовское море могут преподнести как учения вместе с натовским флотом, мол, НАТО помог украинским кораблям прорваться из Черного моря в Азовское, сметая на пути российский флот», — заявил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что при этом Россия внимательно следит за действиями американских судов в Черном море, контролирует их и прицеливается по ним. «Если они перейдут «красные линии», Россия их отправит туда, куда положено — кормить рыб», — заключил специалист.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна готова помочь НАТО в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе. По его словам, Грузия — преданный союзник и «участник глобальной безопасности».