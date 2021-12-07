Иммунолог предсказал конец пандемии коронавируса в человеческой популяции

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предсказал конец пандемии коронавируса в человеческой популяции. Его слова передает РИА Новости.

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Специалист подчеркнул, что инфекция ищет себе нового хозяина среди животных. «Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — отметил Жемчугов.

По его мнению, конкретные сроки окончания пандемии будут зависеть от создания коллективного иммунитета в 70 процентов по всему миру. Он добавил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо взять ситуацию под контроль и вакцинировать непривитых.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы омикрон-штамма стать «природной вакциной» от COVID-19. Он отметил, что специалисты пока не обладают информацией о всех параметрах нового коронавируса.