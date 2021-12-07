Инфекционист оценил шансы омикрона стать «природной вакциной» от COVID-19

Специалисты еще не обладают информацией о всех параметрах омикрон-штамма коронавируса. Так шансы нового штамма стать природной вакциной от COVID-19 в беседе с «Лентой.ру» оценил бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев.

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«Сама по себе идея уже не нова, профессор Альтштейн эту мысль высказал еще неделю назад, что такое возможно. Другое дело, что пока еще мы плохо знаем параметры данного штамма. Поэтому время покажет, возможно или нет», — заявил специалист.

Он сравнил пандемию COVID-19 со вспышкой свиного гриппа в 2009-2010 годах и отметил, что именно так тогда и исчез вирус.

«У нас уже был такой пример, если помните. Свиной грипп, который в начале свирепствовал, а потом снизошел и стал сезонным и не вызывал никаких опасений. Так что идея хороша, а вот как это воплотится, это уже посмотрим», — сказал Малышев.

По его мнению, сейчас без понимания всех характеристик омикрон-штамма о последствиях его распространения можно только догадываться.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что называть омикрон-штамм вакциной от коронавируса пока преждевременно. По его мнению, для подобных утверждений требуются дополнительные исследования и время.