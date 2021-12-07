Россия продолжит помогать африканским странам оружием и военной техникой

Россия продолжит помогать африканским странам Сахельской группы пяти (G5 Сахель — Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания) поставками оружия, военной техники и подготовкой миротворцев для борьбы с терроризмом. Об этом заявил глава МИД Росси Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы рассказали о тех шагах, которые Россия принимает для того, чтобы поддержать формирующиеся силы "сахельской пятерки". Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать этот процесс и далее», — заявил российский министр по результатам переговоров с главой МИД Чада Махаматом Зене Шерифом.

Ранее во вторник, 7 декабря, стало известно, что бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера помогли солдатам Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA отбить город Куанго на юге страны, который подвергся нападению со стороны боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).