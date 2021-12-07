WSJ: Илон Маск считает, что экономика Китая может превысить американскую в два-три раза

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской. Он заявил в интервью Wall Street Journal, что Китай превзойдет Соединенные Штаты в два-три раза.

Материалы по теме Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР, уверен изобретатель.

«Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди», —подчеркнул Маск.

Ранее основанный Илоном Маском электромобильный гигант Tesla призвал Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Такое заявление компания сделала после того, как столкнулась с последствия торговой войны между США и Китаем. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, — таможенные пошлины.

