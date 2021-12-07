Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской. Он заявил в интервью Wall Street Journal, что Китай превзойдет Соединенные Штаты в два-три раза.
По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР, уверен изобретатель.
«Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди», —подчеркнул Маск.
Ранее основанный Илоном Маском электромобильный гигант Tesla призвал Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Такое заявление компания сделала после того, как столкнулась с последствия торговой войны между США и Китаем. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, — таможенные пошлины.