Путин и Байден заявили о неудовлетворительном состоянии сотрудничества стран

Путин и Байден: сотрудничество России и США находится в неудовлетворительном состоянии

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден во время онлайн-переговоров 7 декабря отметили, что двустороннее сотрудничество находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, это проявляется в трудностях, которые испытывают «урезанные» диппредставительства обеих стран в своей работе. Как отметил Владимир Путин, сложившаяся ситуация является следствием линии властей США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать».

В пресс-службе Кремля также отметили, что разговор двух лидеров носил откровенный и деловой характер.

Ранее стало известно, что Владимир Путин во время переговоров с Джо Байденом предложил обнулить все имеющиеся ограничения на функционирование посольств. Отмечается, что данный шаг мог бы послужить нормализации других аспектов отношений Москвы и Вашингтона.