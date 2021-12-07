В России увеличилось количество нелегального пива, в первом полугодии 2021 года его доля на рынке достигла 14 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).
Это произошло после достижения в 2020 году минимального уровня в 5,2 процента. «Сокращение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, заметно затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции. Однако уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14 процентов», — говорится в материалах.
Общий нелегальный оборот пива составил 920 миллионов литров, в то время как в январе-июне 2020 года он достигал 95 миллионов. Потери государства от неуплаты налогов и акциза составляют до 30 миллиардов в год.
Ранее издание РБК писало, что обязательная маркировка пива, которая появится в России с сентября 2022 года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке.