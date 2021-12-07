Экономист усомнился в введении США и ЕС ограничений на обмен рубля

Экономист Колганов: США и ЕС не запретят обмен рубля, так как санкции нанесут им ущерб

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в том, что США и Европейский Союз введут ограничения на обмен рубля.

Блокирование конвертации рубля в доллар, евро и фунты стерлингов существенно затруднит международные расчеты, что негативно скажется на экономическом развитии России, так как «мы сильно зависим от международной торговли», считает экономист. Однако в первую очередь конкретные последствия наступят для контрагентов за рубежом, которые не смогут вовремя получать платежи в свободно конвертируемой валюте, добавил он.

«Предъявить нам за это санкции будет невозможно, потому что любые такие ограничения, принятые в виде политических решений, подпадают под определение форс-мажорных обстоятельств, поэтому ответственность за задержку платежей мы нести не будем», — отметил Колганов.

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По мнению экономиста, западные страны вряд ли введут такого рода санкции, так как это нанесет ущерб их собственной международной торговле и экономическим отношениям с Россией. «То есть в данном случае они будут платить за санкции отчасти из собственного кармана», — заключил Колганов.

Ранее стало известно, что США и ЕС рассматривают возможность ввести новые санкции против России, если она «нападет» на Украину. Предусматриваются ограничения на конвертацию рубля в доллары и другие иностранные валюты, которые должны затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

