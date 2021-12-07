Власти Оренбуржья опровергли отставку губернатора Паслера

В правительстве Оренбургской области заявили, что информация об отставке губернатора Дениса Паслера является ложной. Отставку Паслера власти опровергли в разговоре с РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле обсудили отставку главы региона. Один из собеседников заявил, что идут активные консультации на эту тему с администрацией президента, он назвал высокой вероятность ухода губернатора с поста. Источники затруднились ответить, когда именно будет объявлено об отставке — до конца 2021-го или в следующем году.

«У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства», — рассказали в ведомстве.

Ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая обвиняется в получении крупной взятки, отправлена в отставку в связи с утратой доверия. По данным следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.