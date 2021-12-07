Стали известны подробности о погибшем из-за стрельбы в МФЦ Москвы администраторе

Стали известны подробности об администраторе, погибшем от ранения в МФЦ Москвы. Им оказался 34-летний Владимир Шеменев, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Шеменев стоял на входе и выдавал посетителям талончики. В МФЦ «Рязанский» он проработал более пяти лет. «Хороший, положительный парень. Любил собак, кажется, у него их было несколько — часто выкладывал фото с ними в соцсети. Недавно приобрел еще одного большого пса. У него осталась жена и двое маленьких детей, в которых он души не чаял. С супругой у него были чудесные отношения», — рассказала изданию знакомая погибшего.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. После он достал оружие и открыл стрельбу. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в результате случившегося погибли два сотрудника центра, а еще четверо людей, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы. На кадрах видно, как сотрудники следственной бригады осматривают место преступления, снимают отпечатки пальцев с предметов.