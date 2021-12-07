Россиян предупредили о «погодной лихорадке»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что жителей центра Европейской России ожидает «настоящая погодная лихорадка», пишет «Российская газета».

Синоптик предупредила россиян о настоящей погодной лихорадке в центральной части страны: по ее словам, днем 8 декабря ожидается слабый мороз, однако к вечеру температура опустится до минус девяти градусов. Наиболее холодным днем недели станет 9 декабря: днем Паршина спрогнозировала до минус восемь-десять градусов, а ночью — до минус 13.

После этого периода граждан снова ждет потепление: предполагается, что к выходным воздух прогреется до трех градусов тепла.

При этом 7 декабря в Московской области прогнозируются сильные осадки, которые выпадут из-за дневного потепления преимущественно в виде мокрого снега.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в декабре в России на большей части территории страны будет держаться на уровне средних многолетний значений.

Ранее синоптик центра «Фобос» Михаил Леус предрек новый рекорд по осадкам 7 декабря. Согласно его прогнозу, ожидаемое количество снега в этот день может может достигнуть 15 миллиметров.