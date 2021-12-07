В Совфеде оценили призыв Запада к России о деэскалации на границе с Украиной

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии лицемерны, так как знают, что проблема украинских властей заключается в невыполнении Минских соглашений. Так он оценил призыв Запада к России о деэскалации на границе с Украиной, пишут «Известия».

«Если бы Украина начала их исполнять — давно бы напряженность в этом региона сошла на нет», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, западным странам стоит обратить внимание на демонстративные маневры украинской армии, которая перемещает войска. Вместе с тем сенатор отметил, что Россия молча наблюдает за этим со стороны. Лицемерные, по утверждению политика, слова лидеров пяти стран основаны только на так называемой атлантической солидарности, заключил Джабаров.

Ранее западные лидеры договорились поговорить друг с другом после переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 7 декабря. Кроме того, они выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

В свою очередь официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден планирует рассказать Путину о готовности оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. По ее словам, американский лидер намерен обсудить свои действия с союзниками.