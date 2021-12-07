Сотрудница МФЦ: устроивший стрельбу мужчина хотел в меня выстрелить, но оружие отказало

Сотрудница московского МФЦ рассказала о моменте стрельбы. По ее словам, устроивший атаку мужчина наставил на нее пистолет, однако оружие отказало. Слова очевидицы публикует Telegram-канал SHOT.

Россиянка рассказала, что спустилась со второго этажа на первый и там встретилась с преступником, который наставил на нее пистолет.

«Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол», — рассказала женщина. Она добавила, что возле ресепшен лежала девочка и звала о помощи.

По словам россиянки, у преступника было оружие с глушителем. Стрелявший был в маске и одет в коричнево-зеленый костюм.

При стрельбе в МФЦ, расположенном на юго-востоке Москве, погибли администратор и охранник. Эту информацию подтвердила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Состоянии трех пострадавших, в том числе 10-летней девочки, оценивается как тяжелое.

Отмечалось, что открывший стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов оказался бывшим военнослужащим. Мужчина служил в воинской части 33949, он подполковник запаса.