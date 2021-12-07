Врач назвал защищающие жилище от вирусов растения

Врач Асанов: цитрусовые и хвойные растения помогут защитить жилище от вирусов и бактерий

Врач-терапевт Тимур Асанов назвал защищающие жилище от вирусов и бактерий растения. Он отметил в беседе с «Радио 1», что в них содержатся эфирные масла, богатые фитонцидами, которые оказывают антисептический эффект.

Специалист отметил, что обеззаразить воздух и облегчить дыхание поможет эвкалипт. Кроме того, миниатюрные цитрусовые деревья, такие как лимон, мандарин, апельсин, прекрасно очищают пространство, делая его непригодным для патогенов.

«Хвойные — пихта, можжевельник и другие — также содержат много эфирных масел с антисептическим эффектом, которые, испаряясь, делают атмосферу в жилище почти стерильной», — добавил Асанов.

В качестве дезинфектора он также порекомендовал мирт, это растение снижает вирусную активность и борется с бактериями, в том числе с палочкой Коха, которая является возбудителем туберкулеза.

Лаванда, известная как естественное успокоительное, тоже содержит эфирные масла с антисептическими свойствами, добавил врач. Он заключил, что мощными средствами для борьбы с вирусами в помещении являются лук и чеснок, которые можно выращивать на подоконнике.

Ранее ведущие программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», доктор Сергей Агапкин и актер Михаил Полицеймако совместно с приглашенным врачом-фитотерапевтом Андреем Степенским назвали пять трав и специй, которые помогут организму защититься от зимних болезней. Медики рекомендовали добавлять их в чай, предварительно проконсультировавшись со специалистами для подбора нужной дозы.

