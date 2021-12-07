Врач назвал стоимость предполагаемых пластических операций Софии Ротару

Хирург Максимильян Абозин: цена процедур варьируется от 900 тысяч до двух миллионов рублей

Хирург Максимильян Абозин назвал цену пластических операций, которые, по его мнению, предположительно, делала украинская певица София Ротару. Интервью с ним публикует портал Popcornnews.ru.

Врач считает, что упругая кожа и отсутствие морщин на лице 74-летней артистки — результат хирургического и косметологического вмешательства. По его словам, общая стоимость подобных процедур варьируется от 900 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от квалификации специалиста.

«SMAS — от 180 до 400 тысяч рублей. Веки круговые — от 70 до 200 тысяч рублей, подтяжка верхней трети лица — от 120 до 300 тысяч рублей. Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше», — высказался Абозин в беседе с журналистами.

Сама Ротару отрицает любые изменения во внешности посредством пластики. Знаменитость утверждает, что секрет ее красоты в здоровом образе жизни.

В апреле София Ротару была госпитализирована в неврологическое отделение московской больницы имени Юдина. Точные причины госпитализации не раскрывались. По словам источника KP.RU, в этой же больнице в то же время находилась актриса Светлана Светличная с подозрением на инсульт. Ротару находилась в VIP-корпусе, куда кроме врачей и медсестер никого не пускали.