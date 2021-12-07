Раскрыт механизм взлома иммунитета коронавирусом

Исследователи из Японии и США раскрыли, что SARS-CoV-2 может вывести из строя важный молекулярный путь, который связан с иммунным комплексом, называемым главным комплексом иммуносовместимости МНС-I. Это может объяснить, каким образом коронавирус избегает защитные системы организма. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые продемонстрировали, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, взламывает экспрессию генов в иммунной системе пациентов. Это позволяет изучить функцию сложных клеточных сигнальных путей, которые запускают иммунные реакции для борьбы с бактериями и вирусами. Механизм МНС-I играет одну из центральных ролей в иммунном ответе против вирусов, позволяя инфицированной клетке привлекать к себе цитотоксические Т-клетки.

Результаты показали, что белок из вируса SARS-CoV-2, называемый ORF 6, подавляет белок клетки-хозяина, называемый NLRC5 и ответственный за активацию МНС-I. ORF6 препятствует передаче клеточных сигналов, что отключает экспрессию NLRC5, и напрямую блокирует функцию NLRC5. Дальнейшие исследования помогут найти и протестировать лекарства, которые блокируют активность вирусного белка ORF6.