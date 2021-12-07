В России предложили дать доступ банкам к данным о супругах и детях заемщиков

Российским банками предложили дать доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается использование «Цифрового профиля», сообщают «Известия».

Сведения из единого государственного реестра ЗАГС потребовались финансовым организациями после того, как соответствующие отметки в паспорте стали необязательными. Сведения о детях и браке требуются для оценки трат и платежеспособности гражданина. Кроме того, существуют риски оспаривания сделок и трудности при установлении наследников.

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Отмечается, что работы по выводу сведений через «Цифровой профиль» ведутся в Минцифры и Федеральной налоговой службе. Планируется расширить этот перечень.

Президент Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил, что большинство банков подключатся к системе после 2022 года. По его словам, Центробанк поддерживает предоставление информации о супругах и детях для оценки рисков и обеспечения прав членов семьи заемщика.

В Банке России пояснили, что россияне дали более восьми миллионов согласий для передачи данных через «Цифровой профиль», что говорит о его востребованности как среди финансовых организаций, так и среди граждан. Этот канал позволяет оказывать услуги в цифровом виде и сокращает издержки на проверку достоверности сведений и документооборот. В настоящее время через него банки могут получить 38 видов данных о человеке.

Ранее банки нашли новый способ защиты клиентов от мошенников. Так, ВТБ предоставит всем своим клиентам возможность ограничить получение кредита через интернет-банк или мобильное приложение. Таким образом клиенты смогут лучше защититься от мошенников, использующих методы социальной инженерии для получения заемных средств. Благодаря новому способу защиты клиентов мошенник не сможет получить кредит, даже если представит всю информацию о заемщике, и не узнает причину отказа.

