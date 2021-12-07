«Ъ»: свиноводы РФ зафиксировали резкое падение цен на мясо до 96,8 руб. за кг живых свиней

В России подешевела свинина, Национальный союз свиноводов (НСС) зафиксировал падение цен на фоне роста производства мяса и снижения спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, стоимость одного килограмма живой свиньи сократилась до 96,8 рублей, половины туши — до 146,46 рублей. Это ниже уровня 2020 года. Ожидается дальнейшее снижение стоимости в 2022 году.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Гендиректор НСС Юрий Ковалев отметил, что после окончания сезона шашлыков спрос на свинину упал, а в четвертом квартале увеличение предложения начало оказывать давление на рынок. По данным Минсельхоза, производство свинины выросло на 0,9 процента в январе-октябре.

Снижение цен подтвердил и крупнейший производитель, агропромышленный холдинг «Мираторг». За счет того, что предложение превышает спрос, цены на отрубы в ближайшем квартале могут потерять в цене еще 15-20 процентов. В настоящее время в оптовой торговле окорок стоит 225 рублей за килограмм, лопатка — 215 рублей.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что в настоящее время цена свинины для некоторых производителей упала ниже себестоимости. Он предположил увеличение цен перед новогодними праздниками, но в начале 2022 года предсказал рынку новое снижение.

По прогнозам НСС, в 2022 году средние цены на свинину опустятся ниже показателей текущего года. Ситуацию с удешевлением этого вида мяса подтверждают и в Минсельхозе.

Ранее стало известно, что подкомиссия по тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России о беспошлинном ввозе свинины и говядины из-за рубежа с 1 января 2022 года, чтобы остановить рост цен. Квота на первый продукт будет действовать полгода, на второй — год.

