В Швецию пришли рекордные сорокоградусные морозы

В шведском поселке Наймакка впервые за 30 лет зафиксировали почти 44 градуса мороза

Шведский поселок Наймакка в понедельник, 6 декабря, впервые за 30 лет установил температурный рекорд, столбики термометров показали там минус 43,8 градуса, пишет The Local Sweden.

Как уточнила синоптик Шведского института гидрологии и метеорологии (SMHI) Эмма Херенстам (Emma Hаrenstam), в полдень зафиксировали значения на уровне минус 42,7 градуса. Во второй половине дня температура опустилась почти до 44 градуса мороза. Синоптики не исключают, что во вторник, 7 декабря, она продолжит падение и побьет новые рекорды. В среду в Наймакку, как и в остальную часть Швеции, придет потепление.

Наймакка — в зимнее время одно из самых холодных мест в Швеции. Поселок расположен прямо на границе, на севере страны, добраться до него можно только через Финляндию. В населенном пункте проживают всего два человека. На севере Швеции в целях безопасности приостановили движение поездов.

Рекорд отрицательных температур был установлен в Швеции 2 февраля 1966 года, когда столбики термометров показали минус 52,6 градуса. Кроме того, одним из самых холодных оказался 30 декабря 1978 года (минус 48,9 градуса). Сорокоградусных морозов, подобных декабрю 2021 года, в стране не было 30 лет.

Ранее россиян предупредили об аномально «суровой погоде» в ряде регионов. Так, в Мурманской области и Карелии будет минус 17-22 градуса, а в Вологодской области — до минус 29 градусов. В Ленинградской области столбики термометров опустятся до минус 14-19 градусов.