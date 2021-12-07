В Госдуме объяснили интерес США к «напряжению» на Украине

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости объяснил, что после вывода американских войск из Афганистана их военным лоббистам было необходимо найти новое место напряжения в мире и ситуация вокруг Украины стала их главной сферой интересов.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, что Штаты считают, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. Он отметил, что Вашингтон не знает, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о готовности «вторжения на Украину».

По словам депутата, военные лоббисты США часто выбирают высокопоставленных спикеров в разных странах, которые делают заявления, из-за которых сохраняется напряжение на границе России и Украины. Также политик отметил, что военным лоббистам необходимо осваивать огромные средства американской оборонной промышленности. По его словам, это является единственной целью ведения подобной политики и возрастания числа заявлений по теме помощи Украине.

«Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире. Они выбрали Украину», — подытожил Шхагошев.

Ранее он оценил вероятность нападения России на Украину. По мнению политика, Россия не станет нападать на Украину, а единственное, что может случиться в настоящее время, это провокация украинской стороны в Донбассе.