В МИД назвали ситуацию с Украиной «аналитической аномалией»

Эксперты по международным отношениям из США ошибаются в прогнозах вокруг ситуации с Украиной и российским вторжением. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и назвала ситуацию вокруг Украины «зоной аналитической аномалии» для западных экспертов. Слова Захаровой передает РИА Новости.

«Стратегия Вашингтона на мировой арене для американских международников секретом не является. Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества», — озадачилась представитель МИД.

Захарова вспомнила про оценки американскими экспертами планов российского вторжения на Украину в свете сообщений прессы о визите российского президента Владимира Путина в Индию. По словам дипломата, аналитики из Штатов откровенно констатировали, что состоявшаяся встреча говорит о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели».

Сообщения о якобы готовящемся наступлении вооруженных сил России на Украину появились в американской пресс в конце октября. Постепенно их поддержали многие высокопоставленные лица в Киеве. Недавно журналисты из США назвали сроки российского вторжения — первые недели 2022 года.