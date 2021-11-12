Военный историк оценил вероятность войны России с США и НАТО

Военный историк Юлин: мы как никогда близки к военному конфликту с США и НАТО

Учитывая рост воинственной риторики с обеих сторон и наращивание гонки вооружений, Россия как никогда близка к конфликту с США, НАТО и Украиной, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что, если военное противостояние действительно начнется, Штаты будут действовать под лозунгом миротворческих операций и принуждения к миру.

США также предупредили Евросоюз (ЕС) о риске «вторжения» России на Украину, не приведя при этом никаких доказательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Близость войны

Юлин напомнил, что американцы никогда не утруждали себя сбором реальных доказательств. Он привел в пример эпизод, когда госсекретарь страны размахивал пробиркой с непонятным веществом, утверждая, что это пример биологического оружия Ирака.

«Учитывая, что воинственная риторика звучит все чаще с обеих сторон, что идет наращивание гонки вооружений, мы очень близки к открытому военному противостоянию. Для чего нагнетают обстановку американцы? Для них это прекрасный повод, чтобы развернуть свои вооруженные силы на территории Украины на постоянной основе. Это как та самая пробирка, обосновавшая вторжение в Ирак. По итогу это будет означать ухудшение стратегического положения России и еще сильнее увеличит риск военного конфликта», — считает военный эксперт.

У России, по его словам, тоже есть чем ответить на потенциальную агрессию. У нее достаточно серьезное наследие Советского Союза, мощный ядерный потенциал, который до сих пор остается вторым в мире. Именно это, по мнению Юлина, и остается единственной защитой страны.

«НАТО гораздо сильнее России, как численно, так и по силе вооружений. Так что, если вдруг у американцев сложится действительно качественная противоракетная оборона, мы можем ждать военных актов против нашей страны. Хотя главная боль американцев — это все же не Россия, а Китай, являющийся главной угрозой их экономическому могуществу», — заметил Юлин.

Если конфликт все же случится, Юлин предположил, что развиваться он будет по классическому сценарию — с оружием в руках и на поле боя.

«Вероятнее всего, все это будет происходить под лозунгами миротворческой операции, принуждения к миру. Что-то вроде того, что происходило в Югославии», — считает военный историк.

30 октября газета The Washington Post написала о якобы наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021».