Конгресс США призвал Байдена атаковать Донбасс

15 членов американского Конгресса подписали открытое письмо президенту США Байдену с требованием оказать помощь Киеву во взятии под контроль Донбасса. Информацию передает ресурс Avia.pro.

Известно, что ВСУ предлагается предоставить разведывательные данные и направить значительные силы в Черное море для осуществления атаки на Донбасс для поддержки Украины. По информации портала, на данный момент в Черном море находятся три военные корабля ВМС США, а у границ Украины размещены истребители F-15.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол призвал Байдена выделить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе отправить оружие, из-за ситуации на границе с Россией, где Москва якобы наращивает военную активность. Политик попросил США и Европейский союз выразить поддержку территориальной целостности Украины. Она в том числе предусматривает серьезные меры в отношении России, которые будут применяться за «интенсификацию агрессии».

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил данную информацию.