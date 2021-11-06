Байдена призвали отправить оружие Украине из-за ситуации на границе с Россией

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена выделить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе отправить оружие, из-за ситуации на границе с Россией, где Москва якобы наращивает военную активность. Заявление конгрессмена приводит ТАСС.

Политик попросил Соединенные Штаты в Европейский союз выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Она в том числе предусматривает четко обозначенные и серьезные меры в отношении России, которые будут применяться за «интенсификацию агрессии».

«Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия», — подчеркнул Маккол. Он также призвал американскую администрацию отказаться от принятого решения не вводить санкции против «Северного потока-2».

30 октября газета The Washington Post написала о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство следит за ситуацией на границе Украины и России.

