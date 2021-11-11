Меркель призвала Путина способствовать переговорам в «нормандском формате»

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина способствовать переговорам в «нормандском формате» по разрешению вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство ФРГ.

«Федеральный канцлер [в телефонном разговоре с Путиным] также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в “нормандском формате” для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила о причастности президента Белоруссии Александра Лукашенко к миграционному кризису, разразившемуся на границе с Польшей.

При этом Путин в разговоре с Меркель оценил политику Украины как деструктивную. «Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — сообщили в пресс-службе администрации президента.