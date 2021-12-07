Штат Юта отправит в Китай делегацию вопреки дипломатическому бойкоту Олимпиады

Солт-Лейк-Сити отправит делегацию на Олимпиаду в Пекин, чтобы перенять опыт китайцев

Столица американского штата Юта, Солт-Лейк-Сити, планирует отправить на Олимпиаду и Паралимпиаду в Китае свою делегацию вопреки дипломатическому бойкоту Игр Вашингтоном, пишет Inside The Games.

В понедельник, 6 декабря, заявочный комитет Солт-Лейк-Сити и представители Международного олимпийского комитета (МОК) организовали онлайн-встречу. Глава заявочного комитета Фрейзер Буллок (Fraser Bullock) сообщил на брифинге, что небольшая делегация посетит Пекин. Члены команды из США хотят перенять опыт китайской стороны в организации мероприятия. Буллок добавил, что решение американского правительства с МОК не обсуждалось.

Солт-Лейк-Сити планирует получить право проведения Олимпиады в 2030 или 2034 году.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki) заявила, что США не станут отправлять в Пекин дипломатов и политиков. Бойкот не коснется спортсменов, которые смогут сами принять решение, участвовать в Олимпиаде или нет. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.