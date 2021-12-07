Россия и США проведут новые переговоры по дипломатическим визам

Генконсул РФ в Хьюстоне Захаров: переговоры по дипвизам с США пройдут до конца 2021 года

Россия и США проведут новые переговоры по вопросу дипломатических виз. Об этом рассказал ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

Переговоры должны состояться до конца этого года. По словам Захарова, в этом вопросе наблюдаются «осторожные позитивные подвижки». Он также выразил надежду, что данные тенденции приведут к новым договоренностям.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден во время онлайн-переговоров отметили, что двустороннее сотрудничество находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, это проявляется в трудностях, которые испытывают «урезанные» диппредставительства обеих стран в своей работе.