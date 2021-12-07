Россия заставит Украину выполнять Минские соглашения с помощью США

Лавров: в контактах с США Россия будет настаивать, чтобы Киев выполнял Минские соглашения

В ходе контактов во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена Москва будет настаивать, чтобы Киев выполнял Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках Минского комплекса мер», — отметил он. По мнению Лаврова, украинская сторона будет прислушиваться только к США.

Дипломат добавил, что Вашингтон пытается заставить Москву прекратить режим огня, хотя она не имеет отношения к конфликту на востоке Украины.

Видеозвонок между президентами России и Соединенных Штатов пройдет в закрытом для прессы режиме 7 декабря в 18:00 по Москве. Перед беседой с Путиным у Байдена планируется только ежедневный разведбрифинг, других встреч на этот день в его графике нет.