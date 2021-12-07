Назван способ защитить смартфон в преддверии Нового года

Специалисты рекомендовали пользоваться VPN и включить на смартфоне дополнительные средства защиты. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты пообщались с экспертами по безопасности, которые заметили, что в преддверии Нового года количество мошеннических атак на смартфоны увеличится. Это связано с тем, что пользователи будут чаще посещать торговые центры и приобретать товары в интернете, где их можно будет обмануть и обокрасть. Авторы дали советы для владельцев iPhone, однако рекомендации справедливы и по отношению к пользователям Android-телефонов.

В первую очередь специалисты посоветовали не отключать на своем устройстве дополнительную функцию защиты — например, Touch ID или Face ID. Также необходимо регулярно обновлять свой гаджет, так как производитель выпускает для него закрывающие различные уязвимости патчи. При посещении торговых центров и использовании публичного Wi-Fi авторы посоветовали подключаться к сети через VPN: «Незащищенные общедоступные сети — один из самых простых способов для киберпреступников начать атаку».

В заключение эксперты рекомендовали установить на телефон сложный цифровой пароль, исключая такие простые варианты, как 0000 или 9999. Авторы материала советуют придумать несколько запоминающихся слов и связать с каждым определенную цифру — так запомнить код-пароль будет проще.

В ноябре журналисты The Sun рассказали пользователям iPhone, что при каждой отправке фотографий смартфон передает метаданные. Чтобы недоброжелатель не смог узнать местонахождение жертвы, авторы рекомендовали отключать данную функцию.