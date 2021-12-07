Цирковые деятели России создадут альтернативную действующему Союзу организацию

Цирковые деятели России объявили о создании организации, которая станет альтернативой действующему Союзу цирковых деятелей. Ее задачей будет защита интересов отечественного цирка и развитие индустрии, рассказал в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава Росгосцирка Сергей Беляков. По его словам, документы на регистрацию новой организации уже поданы.

В настоящий момент более 100 ведущих артистов российского цирка написали заявление о выходе из действующего союза после прошедших выборов председателя организации, с итогами которых не согласилось большинство действующих представителей цирковой отрасли, сообщил Сергей Беляков. Они считают, что выборы были непрозрачными, и в правлении оказались люди с сомнительной репутацией.

«У председателя Союза цирковых деятелей долг перед Росгосцирком в 7 миллионов рублей, есть судебное постановление. Заместителем председателя стал человек с непогашенной судимостью за взятку. Состоять в таком Союзе для многих совершенно неприемлемо. Поэтому мы приняли решение о создании альтернативной организации», — рассказал Беляков.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Учредителями новой общественной организации стали: Росгосцирк, владеющий 37 филиалами по всей стране, Большой московский цирк и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Генеральный директор Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин назвал создание новой организации историческим событием, объединившим трех крупнейших игроков отрасли.

«Если раньше Союз цирковых деятелей был неким “месткомом для бедных”, то создаваемая сейчас организация сможет вернуть престиж российского цирка. Есть огромный пласт — международные гастроли, совместно мы сможем вернуть наш цирк в Европу, в Америку. Вместе всегда сильнее и веселее», — сказал он.

Руководитель Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что войти в новую ассоциацию смогут и представители частных и региональных цирков России. По его словам, организация будет работать также с ветеранами циркового искусства теми артистами цирка, которые попали в трудную жизненную ситуацию.