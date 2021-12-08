Google назвал звезду стиля 2021 года

Американский актер Адам Сэндлер назван звездой стиля 2021 года, согласно отчету компании Google. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет об исследовании, в рамках которого определяются самые популярные поисковые запросы Google в разных категориях. 55-летний актер занял первое место в категории «наряды знаменитостей», опередив музыкантов Бритни Спирс, Гарри Стайлса и Лиззо.

Согласно информации издания, поклонники Сэндлера любят наблюдать за его повседневными неформальными образами, в которых он попадает в объективы папарацци. Например, в апреле его засняли в объемной красной толстовке с капюшоном бренда North Face, мешковатых баскетбольных шортах и кроссовках, когда он направлялся в заведение IHOP на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.

В мае актера запечатлели во время прогулки с собакой в объемной полосатой рубашке-поло, белых шортах и коричневых сапогах бренда Ugg. Уточняется, что этот кадр стал вирусным в соцсетях. В то же время в октябре Сэндлер прошел по улицам в белой футболке, темно-коричневой ветровке с капюшоном, красных штанах и синих кроссовках.

В мае нелепый наряд Адама Сэндлера на баскетбольном поле развеселил пользователей сети. Блогер Роберт Уайтхорн (Robert Whitehorn) опубликовал видео, на котором запечатлел баскетбольный матч в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. На размещенных кадрах неизвестные мужчины играют вместе с Сэндлером. Актер был одет в розовую оверсайз-футболку, широкие белые шорты, кроссовки и защитную маску черного цвета.

Адам Сэндлер — американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Согласно подсчетам Forbes, за 2020 год ему удалось заработать 41 миллион долларов (более трех миллиардов рублей).