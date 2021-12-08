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Новому канцлеру Германии устроили овацию на полторы минуты

После избрания главы социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца на пост нового канцлера ФРГ депутаты бундестага устроили политику громкую овацию. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Пул N3».

Судя по видеозаписи, после оглашения результатов голосования депутаты аплодировали новому канцлеру на протяжении полутора минут.

Об избрании Шольца канцлером ФРГ стало известно днем 8 декабря. Он получил 395 из 736 голосов среди депутатов нижней палаты парламента на выборах в бундестаге. Глава СДПГ вступил в должность и принес присягу президенту республики Барбель Бас.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Шольцу. Российский лидер отметил, что отношения с ФРГ имеют большое значение не только для народов двух стран стран, но и для всей Европы. Он понадеялся на налаживание конструктивного двустороннего диалога.

Екатерина Андреева
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Новому канцлеру Германии устроили овацию на полторы минуты
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