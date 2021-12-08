В США рассказали о рисках превращения России в придаток КНР

Вашингтон и Москва могут найти общие точки соприкосновения по Пекину, так как Россия рискует превратиться в придаток Китая. Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон рассказал о рисках российско-китайских отношений, передает RT.

По словам политика, он не раз упоминал на переговорах опасность тесного взаимодействия между КНР и российской стороной. «Я хотел бы, чтобы Россия осознала, что есть вопросы, по которым мы можем найти общий язык. Например, проблема Китая», — указал Болтон.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит рост военного потенциала Китая, поскольку российское государство имеет беспрецедентно высокий уровень дипломатических отношений с Пекином. Путин добавил, что увеличение военной мощи Китая является естественным следствием экономических успехов КНР.