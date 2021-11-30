Путин ответил на вопрос о страхе России перед Китаем

Президент РФ Путин: рост оборонного потенциала Китая нас не пугает

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит рост военного потенциала Китая, поскольку российское государство имеет беспрецедентно высокий уровень дипломатических отношений с Пекином. Об этом президент заявил, выступая на пленарном заседании на инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» ТАСС.

Президент отметил, что подобные отношения между странами-партнерами является нормой, приведя в пример отношения западных стран.

«Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет», — приводит слова президента ТАСС.

Путин добавил, что увеличение военной мощи Китая является естественным следствием экономических успехов Поднебесной и подчеркнул, что Россия не будет руководствоваться интересами третьих стран, выстраивая отношения с восточным соседом.

«Отношения стабильные. И более того, отношения между Россией и Китаем являются значительным фактором стабильности в мире», — заключил он.

Ранее президент пожаловался на отсутствие здравого ответа на вопрос о целях расширении НАТО на восток после распада СССР.