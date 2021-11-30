Путин посетовал на отсутствие здравого ответа на вопрос о расширении НАТО

Невозможно найти здравый ответ на вопрос о том, с какой целью после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора (ОВД) противостоявший ей Североатлантический альянс (НАТО) принял в свои ряды новых членов, приблизившись к границам России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает во вторник, 30 ноября, РИА Новости.

Он отметил, что расширение НАТО на восток произошло несмотря на то, что в 90-х годах отношения стран Североатлантического альянса с Россией «были почти идеалистические».

Также глава государства ответил на вопрос о существовании угрозы для Украины со стороны Москвы. Он напомнил, что о возможности ввода российских войск в республику говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло. По словам Путина, ни для Киева, ни для Москвы не будет никаких угроз в случае налаживания отношений.