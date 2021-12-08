Россиянка отдохнула в Доминикане и возмутилась наглостью американских туристов

Россиянка пожаловалась на наглое поведение американских и канадских туристов в Доминикане

Россиянка отдохнула в бюджетном отеле в Доминикане и пожаловалась на поведение американцев и канадцев. Ее впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам девушки, граждане США и Канады ведут себя как хозяева острова. «В баре или ресторане они легко могут заказать без очереди, окинув презрительным взглядом местных или отдыхающих из других стран», — возмутилась она. При этом путешественница добавила, что несмотря на наглость и отсутствие манер местные жители терпят их из-за щедрых чаевых.

Кроме того, автор отметила, что из-за близости гостиницы к столице страны, Санто-Доминго, на выходные в гостиницу приезжают жители города ради «поиска любви за деньги» с иностранными туристами.

Тем не менее в целом отпуск девушке понравился. Отдельно она похвалила чистый пляж без мусора и водорослей, а также разнообразное питание и качественный алкоголь.

«Коктейли делают по вашему желанию, обязательно спрашивают, "хард", "лайт" или "свит". Даже если вы не владеете английским, запомните эти три слова», — уточнила россиянка.

Ранее в ноябре директор департамента дистрибуции туроператора ANEX Tour Рашад Бунядов раскрыл способ дешево отдохнуть в Доминикане. По его словам, в случае ограниченного бюджета стоит обратить внимание на отели сети AMResort, которые дают скидки на размещение до 45 процентов. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо забронировать путевку до 14 декабря.