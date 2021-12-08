Фонд кино отсудил деньги у создателей фильма «Мария. Спасти Москву»

Фонд кино отсудил деньги у создателей фильма Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бюджет ленты составил 180 миллионов рублей. Неизвестно, какую именно сумму выделил Фонд кино, у которого авторы проекта попросили 60 миллионов, однако отмечается, что продюсеры вернули организации пять миллионов. У создателей картины потребовали проценты на сумму 250 тысяч рублей, и суд удовлетворил это требование.

Героиня фильма — младший лейтенант Мария Петрова. Она отреклась от религии, но ей выпадает задание доставить в дни защиты Москвы икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. По легенде считается, что именно эта святыня должна спасти столицу.

В октябре на YouTube был опубликован трейлер военной драмы. В комментариях фильм раскритиковали и назвали позорным. «Ну наконец-то. Всегда хотел узнать, как на самом деле была спасена Москва. Иконка помогла!» — написал 696Ghost696. «Пусть вас и ваших родственников спасают иконы, неуважаемые создатели. Порвите свои медполисы и откажитесь от походов в больницы, услуг полиции и армии в таком случае», — отметил пользователь с ником kristall151. Некоторые пошутили, что благодаря таким проектам у блогера BadComedian будут темы для новых видео.