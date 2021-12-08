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Азербайджан обыграл тему Карабаха в новом дизайне купюры

Центральный банк Азербайджана посвятил новый дизайн банкноты теме Нагорного Карабаха

Изображение: Центральный банк Азербайджана

В Азербайджане появится купюра, посвященная теме Нагорного Карабаха. Центральный банк страны введет банкноту в обращение 10 февраля 2022 года, передает «Интерфакс».

Тему Карабаха обыграют на новых билетах банка Азербайджана достоинством 20 манатов (867 рублей). Кроме дизайна, изменится также степень защиты денежных знаков — в ЦБ страны обещают, что банкноту выпустят с использованием передовых технологий.

«В настоящее время начался процесс адаптации всех систем наличных денег и оборудования к 20-манатной купюре нового дизайна», — передают сотрудники регулятора.

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В 2021 году в Азербайджане уже один раз сменили дизайн денег в стране. Изменения коснулись купюр достоинством один, пять и 50 манатов. А в ноябре глава азербайджанского ЦБ Эльман Рустамов презентовал особую памятную банкноту в 500 манатов, посвященную победе в 44-дневной войне с Арменией.

Крупное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном, получившее название Вторая Карабахская война, случилось осенью 2020 года. После конфликта, окончившегося победой Баку, стороны ведут переговоры по демаркации границы, а также освобождению пленных. Из-за неосторожных слов спикера парламента Армении Алена Симоняна 8 декабря родственники пленных попытались перекрыть дорожное движение в Ереване.

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Дмитрий Настасьев
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