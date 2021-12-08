Китайские ученые создали новое оружие с помощью искусственного интеллекта

SCMP: ученые из Уханя создали пушку Гаусса размером с пистолет с помощью нейросетей

Китайские ученые из Военно-морского инженерного университета в Ухане заявили, что создали пушку Гаусса размером с пистолет. Об этом пишет South China Morning Post.

Оружие было спроектировано с помощью искусственного интеллекта и нейросетей. Оно позволяет разгонять снаряды с помощью мощного импульса тока.

Пистолет имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Питание идет от встроенного аккумулятора. При этом кинетическая энергия пули достигает почти 150 джоулей, что вдвое превышает энергию, необходимую для смертельного выстрела.

Издание также отмечает, что китайские военные уже используют искусственный интеллект для разработки крупномасштабного электромагнитного оружия. В частности, проводятся работы по созданию электромагнитных пушек для кораблей.

Ранее был опубликован отчет Directed Energy Futures 2060, согласно которому, оружие направленной энергии уже к 2060 году можно будет использовать для создания «силовых полей», позволяющих защищать военные базы путем отражения атаки приближающихся беспилотников и боезарядов, в том числе сформировать «зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны».

