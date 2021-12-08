Появилось видео с задержанным стрелком из МФЦ Москвы

СКР показал видео с москвичом, открывшим стрельбу в МФЦ «Рязанский» и убившем двух человек

Следственный комитет России (СКР) показал оперативное видео с 45-летним москвичом, устроившим стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». Запись появилась на YouTube-канале ведомства.

На кадрах бойцы спецназа жестко ведут стрелка, нагнув его вниз и держа за руки в наручниках. В кабинете следователя задержанного обыскивают и вынимают из карманов пакет с патронами.

Следствие намерено позже, 8 декабря, предъявить ему обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Помимо этого, будут также ходатайствовать об аресте.

В настоящее время идет сбор и анализ материалов, характеризующих личность подозреваемого. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Мотив устроенной им стрельбы в МФЦ пока не установлен.

Днем во вторник, 7 декабря, в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице отставной подполковник Сергей Глазов открыл огонь из пистолета. Он убил двух человек: администратора учреждения и охранника. Ранения получили еще четверо, среди них 10-летняя девочка. По одной из версий, к конфликту привело нежелание Глазова надевать медицинскую маску. Он не смог четко объяснить следователям причину своего поступка, после задержания продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.