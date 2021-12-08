Раскрыты подробности об оружии устроившего стрельбу в МФЦ Москвы

Устроивший стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой. Подробности об оружии раскрывает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства также уточнил, что при себе нападавший имел более 20 патронов.

Ранее стало известно, что Глазов не был судим ранее, не имел долгов и не состоял на учете у психиатра и нарколога.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Глазов сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ, и выстрелил в одного из сотрудников, а затем в охранника МФЦ. По одной из версий, к конфликту привело нежелание Глазова надевать защитную маску.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее следователи усомнились в психическом здоровье убийцы, поскольку он не смог четко объяснить причину своего поступка, продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.